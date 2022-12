Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Zuzug von Arbeitskräften

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Zuzug von Arbeitskräften:

"Bundesweit sollen branchenübergreifend über eine Million Arbeitsplätze unbesetzt sein. Dieser Lücke gegenüber steht in den kommenden Jahren der anstehende Renteneintritt geburtenstarker Jahrgänge, wodurch sich der personelle Mangel noch vergrößern würde. Zumindest, wenn nicht effektiv gegengesteuert wird. Allein aus dieser statistischen Erkenntnis dürfte es unstrittig sein, dass Deutschland ausländische Arbeitskräfte braucht, will es Wirtschaft, Wohlstand und Produktivität aufrechterhalten und ausbauen. Zugleich muss die Bundespolitik selbstverständlich neue Programme für ihre einheimischen Bürger auflegen, damit es nicht zu sozialen Spannungen kommt. Kurzum: Deutschland muss schlicht attraktiver werden für Arbeitskräfte. Aus dem In- und Ausland."/kkü/DP/he