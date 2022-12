Rheinmetall: Aktie springt an MDax-Spitze

Gute Nachrichten für Aktionäre von Rheinmetall: Die Aktie gewann im ersten Handelstag nach Weihnachten um 3,6 Prozent auf 193,50 Euro und eroberte die Spitze des MDax.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern ist ein Kriegsgewinnler und profitiert vom Krieg in der Ukraine. Wie heute bekannt wurde, hat die Bundesregierung dieses Jahr bereits Waffenexporte für mehr als 8 Mrd. Euro genehmigt. Das ist der zweitbeste Wert, nur 2021 war mit 9,35 Mrd. Euro noch besser. Der Löwenanteil der Exporte ging in die Ukraine.

Die Rheinmetall-Aktie hat in diesem Jahr bereits über 131 Prozent an Wert zugelegt. Zu Jahresbeginn lag sie noch bei 83,68 Euro. Nach dem Eintritt Russlands in den Bürgerkrieg in der Ukraine und der darauf angekündigten Zeitenwende-Rede von Kanzler Olaf Scholz schnellte sie innerhalb kürzester Zeit auf 227,90 Euro. Anleger hofften, dass Rheinmetall einen Anteil der angekündigten Aufrüstung der Bundeswehr erhält.

Nach dem Erreichen des Hochs rutschte die Aktie wieder ab und lag im September bei 140 Euro. Anschließend setzte die Erholungsbewegung gen Norden wieder ein, doch sie scheiterte an der 200-Euro-Marke, die seitdem nicht wieder übersprungen wurde. Sollte die Aktie die 200 Euro überspringen, sind 220 Euro das nächste Ziel. Es ist aber unwahrscheinlich, dass dies noch in diesem Jahr geschieht.