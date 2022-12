Rheinmetall: Chance auf frische Jahreshochs

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine konnte die lethargische Seitwärtsbeweg in der Rheinmetall-Aktie aus 2020/21 mit einem satten Kurssprung über die Hürde von 93,80 Euro aufgelöst werden, in der Folge stieg das Papier anschließend auf 127,90 Euro bis Juni dieses Jahres an. Dort startete eine nicht unerwartete Konsolidierung und führte in den Bereich von grob 140,45 Euro abwärts. Der EMA 50 auf Wochenbasis verhinderte schlimmeres, konnte sogar als Sprungbrett an rund 200,00 Euro genutzt werden. Dort steckt Rheinmetall jedoch seit einigen Wochen fest und tendiert grob seitwärts. Gelingt es diese Hürde zu meistern, könnte das favorisierte Potenzial freigesetzt werden.

200 Euro im Fokus

Die Kursentwicklung der letzten Monate deutet auf einen Rounding-Bottom hin, derzeit begrenzt allerdings die Hürde um 200,00 Euro ein Weiterkommen bullischer Marktteilnehmer. Erst darüber wird für das Wertpapier von Rheinmetall ein weiterer Aufschwung erwartet, zunächst in den Bereich von 213,55 und darüber sogar und Jahreshochs von 227,90 Euro. An dieser Stelle wird sich die weitere Entwicklung der Aktie erst noch zeigen müssen, in unendliche Höhen wird der Wert ohnehin nicht steigen. Aber selbst für diese kurze Wegstrecke würde sich ein Long-Investment über entsprechend gehebelte Zertifikate durchaus auszahlen. Ein bärisches Szenario für das Papier würde sich dagegen unterhalb es 50-Wochen-Durchschnitts von 163,36 Euro ergeben, Abschläge zurück auf die Septembertiefs bei 140,45 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. Eine weitere Unterstützung darunter verläuft an den Hochs aus 2019 um 119,35 Euro.