Tesla: Aktie im freien Fall - Produktion auch im Januar gedrosselt

Die Tesla-Aktie ist so tief wie seit September 2020 nicht mehr. Innerhalb der ersten Handelsstunde fiel die Aktie um mehr als 6,3 Prozent auf unter 115,50 Dollar.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters plant Tesla, die Produktion von E-Autos im chinesischen Shanghai auch im Januar 2023 auf Sparflamme laufen zu lassen.

Damit mehren sich die Probleme für Tesla: In China wurde die Produktion gedrosselt, in den USA großzügig Rabatte gewährt und Tesla-Chef Musk steckt derzeit viel Energie in Twitter hinein. So hat er einige Experten von Tesla abgezogen und zu Twitter geschickt. Das mag Twitter vielleicht helfen, hilft allerdings nicht Tesla bei der Bewältigung seiner größten Krise seit Jahren.

Teslas Marktwert schrumpft weiter

Die Marktkapitalisierung, die im November 2021 noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar gelegen hatte, sank inzwischen auf 362 Milliarden Dollar. Tesla fiel durch den aktuellen Kurssturz zudem aus den Top 10 der wertvollsten Unternehmen im S&P 500 heraus.

In der Vorwoche hatte Tesla-Chef Elon Musk versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroauto-Herstellers zu verkaufen und wahrscheinlich auch 2024 nicht. Der umstrittene Konzernlenker veräußerte unlängst Tesla-Aktien für fast 40 Milliarden Dollar. Die Einnahmen dienten vor allem der Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter.

Damit haben sich Hoffnungen auf eine Erholung nicht erfüllt. Auf Jahressicht liegt die Aktie mit mehr als 68 Prozent im Minus, allein im Lauf der letzten Woche hat sie über 20 Prozent eingebüßt. Für Anleger heißt das: Nicht ins fallende Messer greifen und erst einmal abwarten.

(mit Material von dpa-AFX)