Tolle Angelegenheit: Dieser US-Konzern zahlt schon ab Januar 20 % mehr Dividende!

Viele werden bemerkt haben, dass die Zinsen auf Spareinlagen derzeit wieder etwas angestiegen sind. Doch gegenüber früher liegen sie trotzdem noch in einem sehr niedrigen Bereich. Denn wie schön war die Zeit, als man mit Geld auf dem Tagesgeldkonto relativ risikolos Zinseinnahmen zwischen 4 und 5 % pro Jahr erzielen konnte.

Aber glücklicherweise gibt es zur klassischen Geldanlage ja einige Alternativen. Unter anderem könnte man sein Erspartes ja in attraktive Dividendenaktien investieren. Hier kann man erkennen, dass einige Unternehmen äußerst spendabel sind.

Und zwar, wenn es darum geht, einen Teil ihres Gewinns an die Aktionäre zu verteilen. Wie beispielsweise auch der US-amerikanische Konzern Automatic Data Processing (WKN: 850347) oder kurz ADP. Dieser schüttet nämlich schon im Januar eine signifikant höhere Dividende aus.

Wer ist ADP?

Bereits 1949 wurde ADP vom Buchhalter Henry Traub unter dem Namen Automatic Payrolls Inc. gegründet und später dann in Automatic Data Processing umbenannt. Um sich Kapital zu verschaffen, erfolgte dann im Jahr 1961 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.

Das Unternehmen, das seinen Sitz in Roseland (New Jersey) hat, ist ein wahrer Spezialist in Sachen Personaldienstleistungen. Und ADP hat es geschafft, dass mittlerweile Firmen aller Branchen und Größen zu seinen Kunden zählen.

Für diese erledigt ADP zum Beispiel Personalabrechnungen und Steuerzahlungen. Aber auch wenn es darum geht, rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten, steht man den Kunden selbstverständlich unterstützend zur Seite.

Blicken wir zunächst auf die Aktie

Offensichtlich scheint das Geschäftsmodell von ADP relativ erfolgreich zu sein. Denn schon seit vielen Jahren zieht der Aktienkurs recht konstant nach oben. Und demzufolge hatte man es als interessierter Investor oftmals relativ schwer, eine günstige Einstiegsmöglichkeit zu finden.

In diesem Jahr haben die ADP-Papiere auch aufgrund der Börsenturbulenzen aber eine kleine Pause eingelegt. Was aber nicht bedeutet, dass die Nerven der Investoren übermäßig strapaziert wurden. Denn mit 240,94 US-Dollar (23.12.2022) notieren sie lediglich 1,26 % niedriger als Anfang Januar.

Aber schauen wir einmal auf die etwas langfristigere Performance der ADP-Aktie. Für die letzten fünf Jahre lässt sich hier ein Kursanstieg von 106 % beobachten. Und in den letzten zehn Jahren ist die Notierung sogar um 377 % in die Höhe geschnellt.

Liefert solides Dividendenwachstum

Kommen wir jetzt aber zur Dividendenpolitik des Outsourcing-Spezialisten. Wie in den USA nicht gerade unüblich, hat auch ADP seine Dividendenzahlungen auf vier Termine im Jahr aufgeteilt. Die letzte Quartalsausschüttung wurde bereits im Oktober ausgezahlt und betrug 1,04 US-Dollar je Aktie.

Für jeden Dividendeninvestor dürfte sicherlich die Tatsache von Interesse sein, dass ADP zu den sogenannten Aristokraten gehört. Und gerade erst wurde die 48. Dividendenanhebung in Folge bekannt gegeben. Somit kommt am 01.01.2023 mit 1,25 US-Dollar je Anteilsschein eine um 20 % höhere Quartalsdividende zur Auszahlung.

Doch blicken wir etwas weiter zurück und schauen uns einmal an, wie sich die Dividende in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Man kann erkennen, dass die Gewinnausschüttung in diesem Zeitraum um insgesamt 216 % angestiegen ist. Ein durchaus solides Dividendenwachstum, wie ich finde.

Für alle Investoren, die die ADP-Aktie bereits im Depot haben, beginnt das neue Jahr also gleich mit einer anständigen Dividendenerhöhung. Und wie sieht es mit allen anderen aus? Diese könnten sich eventuell überlegen, ob eine internationale Aktie mit aktuell 2,08 % Ausschüttungsrendite in ihr Portfolio passen würde, die sowohl die Chance auf weitere Anhebungen der Dividende als auch einiges an Kursfantasie mitbringt.

Der Artikel Tolle Angelegenheit: Dieser US-Konzern zahlt schon ab Januar 20 % mehr Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022