Volkswagen Short: 46 Prozent-Chance!

Ein Blick in die Bilanzen der deutschen Autoindustrie zeigt, dass die Risiken nach wie vor groß sind. Zum einen, weil der Gewinn fast ausschließlich in China generiert wird. Zwischen 30 und 40 Prozent des Absatzes erzielen die Konzerne in Fernost, der daraus erwirtschaftete Gewinn ist noch höher. Bei den Antrieben ist die Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor eklatant. Zwischen 80 und 90 Prozent der von den deutschen Autokonzernen verkauften Neuwagen fahren immer noch mit Benzin und Diesel. Ab 2035 gilt in der EU ein Verkaufsverbot für Benzin und Diesel. Der holprige Start der ID-Modelle von Volkswagen ist exemplarisch für die gesamte Branche. Ablesen lässt sich das am chinesischen Markt, wo die Deutschen mit ihren Elektroautos bislang kaum ein Bein auf den Boden bekommen.

Zum Chart

Der seit Mitte April 2021 eingeschlagene Abwärtstrend der Aktie von Volkswagen ist immer noch intakt. Wobei der Overnight-Gap vom 19. Dezember 2022 auf die ausgezahlte Sonderdividende aufgrund des Börsenganges der Porsche AG zurückzuführen ist. In den Tagen nach dem Gap durchbrach die Aktie aber die wichtige Unterstützung bei 120,56 Euro und testete die Unterstützung bei 111,00 Euro. Die Marktteilnehmer zweifeln immer noch an einer friktionsfreien Metamorphose hin zu einem Autokonzern, der seinen Marktanteil auch im Elektrozeitalter halten wird können. Im wichtigen Zukunftsmarkt China erwarten die Konsumenten zudem ein Auto, welches ein Teil eines digitalen Ökosystems ist. Hier ist Volkswagen noch abgeschlagen. Ab 24. Februar 2022 ist im Chart auch die Belastung durch den Krieg in der Ukraine zu erkennen. Der Kurs könnte weiter nach unten diffundieren, nachdem die niedrigen KGVs Einbrüche wie jene von Tesla, eher als unwahrscheinlich erscheinen lassen.