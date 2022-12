Erdgaspreis fällt weiter – die Gründe und Aussichten

Der Erdgaspreis ist in der letzten Handelswoche des Jahres 2022 weiter gefallen. Vor allem die zuletzt günstige Entwicklung des Wetters lässt am Markt aufhorchen. Auch die Steigerung der Energiegewinnung durch Windkraft gilt als Treiber der zuletzt fallenden Preisnotierungen.

Am Dienstag notiert der Erdgaspreis (NGS) bei rund 5,1 Dollar je MMBtu (1 MMBtu = 1 million British thermal units = 293.297 22222222 Kilowattstunden) und damit zwischenzeitlich über drei Prozent niedriger im Vergleich zum Vortag.

Die Bundesnetzagentur führte das milde Wetter und mehr Windenergie als Gründe an, welche zu einem geringeren Verbrauch führten. Da sich die Temperaturen in den Wintermonaten milder ausgestaltet haben als erwartet, sinkt folgerichtig die Nachfrage. Auch an den Weihnachtsfeiertagen lagen die Temperaturen hierzulande im Vergleich zur Mitte des Monats deutlich höher.