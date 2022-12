NVIDIA: Wichtiger Support gebrochen!

Nach der äußerst steilen Rallye seit dem Corona-Crash Anfang 2020 mit einem Verlaufstief bei 45,17 US-Dollar konnte NVIDIA im Zuge der expansiven Geldpolitik auf 346,47 US-Dollar bis Ende November letzten Jahres zulegen. Nur wenig später hatte sich eine gewöhnliche Konsolidierung eingestellt und in einem ersten Schritt auf einen Support bei 208,75 US-Dollar abwärts geführt. Allerdings misslang eine Stabilisierung auf diesem Niveau, die Aktie wurde weiter durchgereicht und endete Anfang Oktober dieses Jahres bei 108,13 US-Dollar und einer wichtigen Unterstützung aus Ende 2020. Nachdem in den letzten Wochen eine deutliche Gegenbewegung zu vernehmen war, scheiterte NVIDIA jedoch an einem nachhaltigen Ausbruch über seinen laufenden Abwärtstrend und den EMA 50. Die Folge sind wieder massive Kursverluste, die sicherlich auch der Zinspolitik der USA geschuldet sind.

Jahrestiefs im Visier

Der gescheiterte Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend und unterschreiten des 200-Wochen-Durchschnitts könnte sich noch bitter rächen und Abwärtspotenzial zurück an die Jahrestiefs bei 108,13 US-Dollar bei NVIDIA hervorrufen. Gelingt an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung, würden sich die Schleusen auf der Unterseite weiter öffnen. Ein bullisches Szenario würde bei der Aktie des US-Chipherstellers erst oberhalb von 192,00 US-Dollar greifen, Zugewinne an die einstige Unterstützung um 208,75 US-Dollar wären dann vorstellbar. Allerdings sollte man sich unter den gegebenen Umständen keine großen Hoffnungen darauf ausmalen.