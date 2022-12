So erkennen Sie Trends am Markt

„The trend is your friend.” Diese Jahrzehnte alte Börsenweisheit hat auch heute noch Bestand. Die Bestimmung von Trends ist ein wichtiges Hilfsmittel zum erfolgreichen Trading. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich Trader auf Abwärtstrends, also fallende Kurse oder auf Aufwärtstrends, also steigende Märkte, konzentrieren.