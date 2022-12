DAX Ausblick: 14.000 Punkte weiter im Blick – Anleger lassen nichts mehr anbrennen

Am letzten vollständigen Handelstag des Jahres 2022 lassen Anleger hierzulande offensichtlich nichts mehr anbrennen. Am morgigen Freitag werden die Börsenpforten im verkürzten Handel bereits um 14 Uhr geschlossen. Neben der dynamischen Coronasituation in China blicken die Märkte auf die schwelenden Inflations- und Rezessionssorgen.

Entspannter Jahresausklang für Anleger – Großteil der Anleger dürfte Bücher zugeklappt haben

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein entspannter Handelstag ab. Ohnehin dürfte ein Großteil der Anleger die Bücher für 2022 bereits zugeklappt haben.