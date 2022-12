Dax gibt zur Eröffnung nach - Corona-Welle in China im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht wegen der Corona-Lage nach den jüngsten Lockerungen in China fassen Dax-Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,3 Prozent tiefer bei 13.890 Stellen. "Immer noch sind die Anleger hin- und hergerissen, wie sie die Situation in der Volksrepublik bewerten sollen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. Die schnell steigenden Corona-Zahlen in Kombination mit den nun gelockerten Reisebedingungen würden zu einem unkalkulierbaren Risiko. "Die Welle könnte sich weltweit ausbreiten."

