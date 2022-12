DAX resigniert vor 14000 - Ingmar Königshofen Analyse zu Gold, Silber, Platinum, Platin

Der DAX absolviert trotz des gestrigen Minus an der Wall Street heute einen Plustag bisher und kann sich wieder der 14.000er-Marke annähern. Damit umspielt er diese psychologische Barriere seit mehreren Wochen nun ohne klare Abgrenzung zu ihr. Eine Jahresendrallye ist dabei nicht zu erkennen, was sicherlich am getrübten Sentiment der Anleger zum Jahresende hin liegt. Immerhin verlor der DAX rund 12 Prozent in diesem Jahr und das US-Technologiebarometer Nasdaq sogar 34 Prozent bis dato.

Wesentlich besser hielten sich die Rohstoffe im Jahr 2022. Ingmar Königshofen analysiert zunächst den Goldpreis, der zumindest unverändert aus dem Handelsjahr gehen dürfte. Was sind die weiteren Ideen für das Edelmetall?

Mit einem Jahresplus von mehr als 3 Prozent war der Silberpreis noch stärker. Auch hier bieten sich weitere Chancen, die es dann adäquat auf der Longseite für Platin und Platinum zu diskutieren gilt. Dies erfolgt im Charttool des stock3 Terminals - folge uns gern: https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange

Mit Blick auf die wenigen Quartalszahlen und den Arbeitsmarktdaten-Termin des Tages 14.30 Uhr haben Sie einen umfassenden Blick auch am heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #Gold #Silber #Platin #Finanzen

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.