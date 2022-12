Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - China im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,5 Prozent tiefer bei 13.925,60 Punkten geschlossen. Die Anleger zeigten sich zunehmend besorgt wegen der massiven Corona-Infektionswelle in China, nachdem die überraschend schnellen Lockerungen der strengen Null-Corona-Politik in der Volksrepublik anfangs noch große Ermutigung am Markt ausgelöst hatten.

Am Nachmittag stehen die wöchentlichen Daten zu Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe auf dem Plan, die auf die Lage am Arbeitsmarkt und damit auch auf die künftigen Schritte der US-Notenbank schließen lassen könnten. Von Refinitiv befragte Experten gehen von einem Anstieg auf 225.000 Erstanträge von 216.000 in der Vorwoche aus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.925,60

Dax-Future

13.941,00

EuroStoxx50

3.808,82

EuroStoxx50-Future

3.801,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.875,71 -1,1 Prozent

Nasdaq

10.213,29 -1,4 Prozent

S&P 500

3.783,22 -1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

26.093,67 -0,9 Prozent

Shanghai

3.077,43 -0,3 Prozent

Hang Seng

19.718,56 -0,9 Prozent

