Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Digitalisierung im Gesundheitswesen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Digitalisierung im Gesundheitswesen:

"Die Liste der Vorteile durch Digitalisierung im Gesundheitswesen ist lang, dennoch hält sich die Nachfrage nach Neuerungen wie der E-Akte bei den Bürgern in Grenzen. Immer wieder werden öffentlich Streitigkeiten über den Datenschutz sensibler Gesundheitsdaten geführt oder gar technische Pannen publik. Die digitale Vernetzung der Arztpraxen verläuft maximal holprig. Und das elektronische Rezept war schon vor der Einführung eine Geschichte zahlloser Pleiten. Wie sollen die Bürger so Vertrauen entwickeln? Auch die Praxen müssen hier künftig stärker einsteigen - zum Wohle der Patienten. Es braucht sowohl aus der Politik als auch von den Ärztevertretern mehr Signale, dass die Gesundheitsdaten hier in guten Händen sind."