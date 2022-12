Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Zeitenwende der FDP

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Zeitenwende der FDP:

"Keinesfalls möchte die FDP offenbar in den Ruch geraten, als eine linke Partei zu gelten. CDU und CSU versuchen den Liberalen dieses Etikett seit einiger Zeit aufzukleben, auch weil sie ihr konservative, wirtschaftsnahe Wähler abjagen möchte. Das heißt nicht, dass alle Vorschläge in dem Papier nur taktischen Vorgaben folgten. Manches davon wäre sogar zwingend notwendig. Aussicht auf Erfolg haben aber auch diese Teile nicht, denn Grüne und SPD sehen es anders, um es vorsichtig auszudrücken. So bleibt denn die Ampelkoalition auch in ihrem zweiten Jahr ein kurioses Konstrukt."/yyzz/DP/he