Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Christian Lindner

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Christian Lindner:

"Bundesfinanzminister Christian Lindner hat viele Thesen aufschreiben lassen, und jede lässt sich als eine Kampfansage an die Ampelpolitik lesen. Will er die Koalition sprengen, so wie 1982 der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff mit seinem Wendepapier den Bruch mit der SPD von Helmut Schmidt vorbereitete, übrigens mit denselben Thesen wie heute Lindner? So weit ist es noch nicht. Aber die bedrängte FDP gibt schon mal eine Protokollnotiz ab für den Fall, dass das Rendezvous der Ampelpolitik mit der Wirklichkeit so unerfreulich verläuft, wie viele Liberale es erwarten. Und: Lindner zieht die Notbremse, um noch schlimmeren Unsinn wie den von SPD-Chefin Esken verlangten "Energiesoli" abzuwehren. Dass auch manche von dieser Regierung berufenen "Sachverständigen" danach rufen, macht die Sache nicht besser."/yyzz/DP/nas