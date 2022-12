Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Lindners Papier

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Lindners Papier:

"Die Ampel ist gerade erst ein gutes Jahr alt, da scheint sich der kleinste Partner bereits innerlich aus der Koalition zu verabschieden. Die FDP konnte bislang kein politisches Kapital aus der Regierungsbeteiligung im Bund schlagen. Finanzminister Christian Lindner versucht mit dem Papier, vor allem in seiner Eigenschaft als FDP-Chef auf sich aufmerksam zu machen und bei der Klientel seiner Partei wieder zu punkten. Mit dem Papier und seiner Forderung nach einer Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik distanziert er sich vom Koalitionsvertrag, wildert in fremden Revieren und wirft SPD und Grünen den Fehdehandschuh vor die Füße. Zu einer vertrauensvolleren Zusammenarbeit in der Ampel und einer Rückkehr zur Harmonie der Anfangstage wird das nicht führen. Dabei hat Lindner in vielen Punkten recht. Die Bundesrepublik muss sich etwas einfallen lassen, um ihre Attraktivität zu steigern."/yyzz/DP/nas