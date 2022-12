Tesla Aktie nach Talfahrt gefragt – Produktionssorgen in China-Werk

Berichte über Produktionssorgen im Reich der Mitte haben am Dienstag die Papiere des E-Autobauers Tesla stark belastet. Zwischenzeitlich stürzte die Aktie um mehr als elf Prozent ab. Einen Tag später begeben sich offensichtlich Schnäppchenjäger auf die Pirsch. Im europäischen Handel verteuern sich die Papiere bis zum Mittag laut IG-Indikation um rund 3,50 Prozent.

Produktion in Shanghai-Werk soll ab Januar gestoppt werden – Sorgen vor Nachfragerückgang

Laut der Nachrichtenagentur Reuters will der Autobauer ab Januar die Fertigung in seinem Werk in Shanghai temporär aussetzen. In diesem Zusammenhang wächst die Sorge vor einer schwächeren Nachfrage.