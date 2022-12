Vatikan - Benedikts Zustand ernst, aber stabil

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Vatikanstadt (Reuters) - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist laut dem Vatikan in einem ernsten, aber stabilen Gesundheitszustand.

Der 95-Jährige habe eine ruhige Nacht verbracht und sei bei klarem Bewusstsein, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni am Donnerstag weiter mit. Papst Franziskus wiederhole seine Bitte, für seinen Vorgänger zu beten und ihm in "diesen schwierigen Stunden" beizustehen. Der Papst hatte am Mittwoch mitgeteilt, sein Vorgänger sei "sehr krank". Details über den Gesundheitszustand nannte er nicht. 2013 hatte Benedikt als erster Papst seit 600 Jahren sein Amt als Oberhaupt der Katholischen Kirche niedergelegt. Er lebt zurückgezogen im Vatikan. Der frühere Kardinal Joseph Ratzinger war 2005 zum Papst gewählt worden - als erster Deutscher an der Spitze des Vatikans seit Tausend Jahren.

(Bericht von Philip Pullella, geschrieben von Reinhard Becker.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)