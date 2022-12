DAX: Am Ende um 14.000 Punkten

Ein ereignisreiches Jahr voller Herausforderungen und Turbulenzen ist auf dem Frankfurter Parkett zu Ende gegangen, das heimische Leitbarometer DAX verabschiedet sich mit einem Jahresverlust von rund 12 % und einem Niveau um 14.000 Punkten. Doch die Herausforderungen für 2023 dürften ähnlich hoch ausfallen wie in diesem Jahr.

Aus dem Handel der letzten Tage bis kurz vor Weihnachten sind wie erwartet keine nachhaltigen Signale für den Deutschen Aktienindex DAX hervorgegangen, das Barometer schwankt zwischen dem EMA 200 und dem Widerstand von 14.226 Punkten grob seitwärts und lässt mit Impulsen weiter auf sich warten.

Erst nächstes Jahr wird eine Entscheidung seitens der Marktteilnehmer getroffen, aus technischer Sicht steht noch immer ein Ausverkauf in den Bereich zwischen 13.380 um 13.564 Punkten auf der Agenda. Zuvor könnte der DAX allerdings noch einmal den Widerstand um 14.226 Punkten ansteuern.

Ein Ausbruch über diese Hürde wird nicht erwartet, könnte aber im Erfolgsfall Aufwärtspotenzial an 14.585 Punkte entfalten. Spätestens von dort aus sollten wieder Verluste in den favorisierten Zielbereich einkalkuliert werden.

Wirtschaftsdaten für den letzten Handelstag in diesem Jahr liefern um 15:45 Uhr noch die USA mit Zahlen zum Chicagoer-Einkaufsmanagerindex per Dezember, kurz vor Börsenschluss in New York um 21:30 Uhr wird noch der Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben.

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch in 2023, Gesundheit, Glück und alles Gute im neuen Jahr.