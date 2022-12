Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 1,05 Prozent höher auf 14.071,72 Punkten geschlossen. Wöchentliche Jobdaten aus den USA gaben Anlegern Hoffnung, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnte. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen mit 225.000 im Vergleich zu 216.000 in der Vorwoche genauso stark wie erwartet. Einen Tag vor Silvester wird allerdings ein geringes Handelsaufkommen erwartet. Am letzten Handelstag des Jahres schließt die Frankfurter Börse bereits um 14.00 Uhr.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.071,72

Dax-Future

14.063,00

EuroStoxx50

3.850,07

EuroStoxx50-Future

3.834,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.220,80 +1,1 Prozent

Nasdaq

10.478,09 +2,6 Prozent

S&P 500

3.849,28 +1,7 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

26.094,50 +0,0 Prozent

Shanghai

3.094,95 +0,7 Prozent

Hang Seng

19.839,48 +0,5 Prozent

