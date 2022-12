Platin: Industriemetall zieht weiter an

Im Sommer dieses Jahres bastelten Marktteilnehmer in einem übergeordneten und seit Anfang 2021 bestehenden Abwärtstrend an einem Boden, dieser ist auch im Bereich um 824 US-Dollar gelungen. Für einen erfolgreichen Abschluss wurde seinerzeit ein Anstieg über 972 US-Dollar vorausgesetzt, was der Platin-Future nur wenig später auch geschafft hat. Die Folge waren Kursgewinne an 1.059 US-Dollar, seit Anfang November schwankte das Metall in einem leicht abfallenden Trend grob seitwärts. Am Donnerstag griffen Investoren noch einmal zu und etablierten einen Ausbruch aus dem seit Anfang November bestehenden Abwärtstrend. Dadurch steigen die Chancen auf ein Folgekaufsignal und damit neuerliche Long-Chancen.

Gute Vorzeichen für 2023

Ein erfolgreicher Tagesschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von etwa 1.036 US-Dollar ist bereits zustande gekommen, hierdurch dürften sich weitere Gewinne anschließen. Aber erst oberhalb von 1.059 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg an 1.104 und schließlich 1.146 US-Dollar merklich zunehmen. Entsprechend könnte ein derartiges Long-Szenario über entsprechende Scheine abgedeckt werden. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne zwischen 972 und 1.059 US-Dollar wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich die Anzeichen auf eine negative Trendwende festigen, Abschläge auf 900 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.