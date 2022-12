TESLA - Aktie zum Jahresende auf Erholungskurs

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 121,820 $ (Nasdaq)

Am 28. Dezember hatte ich Sie in meinem Artikel „TESLA - Crashziel erreicht?“ darüber informiert, dass die Aktie nach dem Abverkauf der letzten Wochen an einem wichtigen Ziel angekommen ist. Seitdem läuft eine Erholung.

Diese Erholung würde bereits bei 126,44 USD auf einen ersten wichtigen Widerstand treffen. Dort verläuft nämlich die Aktie untere Begrenzung der Abwärtsbewegung ab 21. September.

Dreht die Aktie dort nach unten, dann könnte der Abverkauf der letzten Wochen direkt weitergehen. Ein neues Tief würde den Weg in zu den nächsten wichtigen Unterstützungen durch die beiden noch offenen Aufwärtsgaps vom 06. Juli 2020 und 02. Juli 2020 freimachen. Diese liegen zwischen 81,87 und 84,40 USD bzw. zwischen 75,69 USD und 79,04 USD.

Sollte der Wert allerdings über diese alte untere Trendbegrenzung ausbrechen, könnte die Erholung weiterlaufen. Hier wären dann der Abwärtstrend seit 21. September bei aktuell 165,67 USD oder der Widerstand bei 167,50 USD mögliche Ziele.

