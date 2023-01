Anleger in Europa starten optimistisch ins Jahr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Hoffnungen auf ein besseres Börsenjahr stimmen europäische Investoren am ersten Handelstag 2023 vorsichtig optimistisch.

Der deutsche Leitindex Dax gewann am Montagvormittag 0,7 Prozent auf 14.045 Punkte, sein europäisches Pendant EuroStoxx50 kletterte um 1,2 Prozent auf 3841 Zähler. "Die Voraussetzungen für einen guten Start ins neue Jahr scheinen gegeben zu sein. Viele Marktteilnehmer, die auf das Schlimmste gefasst waren, dürften erleichtert aufatmen, denn das Jahresende verlief mehr als ruhig", erklärten die Analysten der Commerzbank.

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel lediglich in eine leichte Rezession rutschen. Auch die Inflationsrate in Deutschland ist Ende 2022 nach Prognosen von Ökonomen wegen sinkender Energiepreise deutlich zurückgegangen. Die offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes werden am Dienstag erwartet.

Die Umsätze am Markt blieben allerdings niedrig. "Der Jahresanfang dürfte heute ruhig verlaufen. Die Börsen in New York, London, Tokio, Hong Kong, Zürich und an einigen weiteren Handelsplätzen starten mit einem Feiertag in das neue Börsenjahr", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "So richtig geht dieses Börsenjahr 2023 erst morgen los." Auch Rohstoffe wie etwa Öl, werden am 2. Januar nicht gehandelt.

BÖRSEN-VERLIERER VON 2022 IM AUFWIND - RENDITEN GEBEN NACH

Vor allem die Aktienmarkt-Verlierer des Vorjahrs drehten zum Auftakt des neuen Börsenjahres deutlich ins Plus. Einem Händler zufolge hoffen Investoren, dass alles, was 2022 schlecht gelaufen ist, dieses Jahr "nur besser werden kann." Der europäische Stoxx 600 der Immobilienwerte, der im vergangenen Jahr als der Index mit dem schwächsten Ergebnis in der Region knapp 40 Prozent verloren hatte, gewann 1,7 Prozent. Zu den größten Gewinnern zählten dabei die Dax- und MDax-Schlusslichter Vonovia und TAG Immobilien mit Anstiegen von sechs beziehungsweise 3,5 Prozent. Auch der Autozulieferer Continental, der Online-Modehändler Zalando und der Batterie-Hersteller Varta, die 2022 Kursverluste zwischen 39,9 und 80,3 Prozent verzeichnet hatten, sprangen um bis zu 5,6 Prozent nach oben. Auch der Automobilsektor legte um 2,7 Prozent zu, Luxuswerte wie LVMH und Kering kletterten um bis zu 1,4 Prozent.

Der Optimismus gab auch deutschen Staatsanleihen Auftrieb. Die Rendite der zehnjährigen Bunds fiel auf 2,485 Prozent vom 2,562 Prozent am Freitag. Das verhalf Technologiewerten zu einem Anstieg um 1,5 Prozent. Eine steigende Inflation und höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen. In der vergangenen Woche hatten die Bundrenditen mit 2,57 Prozent den höchsten Stand seit über zehn Jahren erreicht.

