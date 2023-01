Dax mit deutlichen Gewinnen zum Jahresbeginn

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist zu Beginn des neuen Börsenjahres wieder über die viel beachtete Marke von 14.000 Punkten gestiegen. Der deutsche Leitindex gewann am Montag 1,05 Prozent auf 14.069,26 Punkte. Damit schüttelte der Dax die Schwäche von Ende des vergangenen Jahres ab, blieb jedoch in der Spanne der vergangenen Wochen zwischen 13.800 und 14.200 Punkten.

2022 hatte das Börsenbarometer angesichts des Ukraine-Kriegs, hoher Energiepreise, einer insgesamt hohen Inflation und steigender Leitzinsen zu deren Bekämpfung rund zwölf Prozent eingebüßt - es war das schwächste Jahr seit 2018.

Da neben der tonangebenden Wall Street unter anderem die Börsen in Großbritannien, Zürich, China, Hongkong und Japan geschlossen blieben, verlief der Handel recht ruhig und mit wenig Volumen. Der MDax zog am Montag um 1,43 Prozent auf 25.475,53 Punkte an. Der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen war im vergangenen Jahr um rund 28 Prozent eingebrochen.