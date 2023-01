DAX mit Schwung ins Neue Jahr - .Sartorius unter Druck, Continental gefragt - Wall Street heute zu

Der DAX startet schwungvoll in das neue Jahr. Nachdem am letzten Handelstag in 2022 ein Minus von rund einem Prozent auf der Kurstafel stand, konnte dieser Verlust direkt nach XETRA-Start wieder aufgeholt werden. Wir notieren aktuell über 14.000 Punkten und damit recht solide. Dabei wechselten die Favoriten bei den Aktien.

So war Sartorius noch der klare Vorwochengewinner und heute der Tagesverlierer. Hierzu gab es auch eine Meldung, die insbesondere auf den Ausblick abgezielt war. Sartorius CEO sieht wegen Fachkräfteangel das Umsatzziel gefährdet. Entsprechend schwächer ist die Aktie im heutigen Handel und verliert rund 5 Prozent. Was lässt sich technisch über den Aktienkurs aussagen?

Gewinner des Tages ist die Continental-Aktie. Im Vorfeld der wichtigen Las Vegas Messe positioniert sich das Unternehmen als Dienstleister im Bereich des Cloud-Computing und der Auswertung von Fahrzeugdaten. Auch beim autonomen Fahren möchte das Unternehmen seine Marktposition ausbauen und sich damit etwas unabhängiger vom Reifengeschäft machen. Die Aktie steigt heute um 5 Prozent.

Einige Handelsplätze wie London, Hongkong oder auch New York sind noch im Jahreswechsel und damit in den Ferien. Es dürfte somit ein ruhiger Nachmittag werden, wie auch der Blick auf die Wirtschaftsdaten unterstreicht.

