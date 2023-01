DAX: Schwache Umsätze

An den wichtigsten Handelsplätzen rund um den Erdball wird heute nicht gehandelt, dort wird der Neujahrstag unter der Woche nachgeholt. Das erklärt auch die extrem niedrigen Umsätze auf dem Frankfurter Paket, das kleine Kursplus beim DAX sollte daher mit hoher Vorsicht genossen werden.

Technisch hat sich so gesehen für den DAX seit Ende letzten Jahres nichts geändert, er schwankt in einer Spanne zwischen 13.791 und 14.585 Punkten grob seitwärts. Hier kann sich das Barometer so weit austoben, ohne Impulse zu setzen.

Auf der Oberseite wäre ein Ausbruch über 14.585 Punkte mit einem Anstieg an 14.818 Zähler verbunden, auf der Unterseite würde ein Bruch von 13.770 Punkten einen Rücklauf zurück in den Unterstützungsbereich zwischen 13.380 und 13.564 Punkten bedeuten.

Für heute werden keine Wirtschaftsdaten mehr erwartet, erst im Laufe dieser Woche dürften nennenswerte Nachrichten dominieren. Dies wäre zum einen das Fed-Protokoll der letzten Notenbanksitzung am Mittwoch, darüber hinaus am selben Tag noch die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe der USA.