Dax startet mit Gewinnen ins Börsenjahr 2023

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Leitindex Dax steigt zum Auftakt des neuen Jahres.

Er notierte zur Eröffnung am Montag 0,5 Prozent höher bei 13.992 Punkten. "Anlegerinnen und Anleger hoffen nach dem vergangenen tiefroten Jahr auf ein besseres Börsenjahr 2023", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Allerdings seien die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken und Belastungsfaktoren zumindest zum Jahresbeginn weiterhin da.

Bei den Einzelwerten verlor die Sartorius-Aktie 2,1 Prozent auf 361,60 Euro. Die Übernahmestrategie des Göttinger Laborzulieferers kam bei Anlegern offenbar nicht gut an. Das Unternehmen peilt einem dpa-Bericht zufolge auch in den kommenden Jahren durchschnittlich zwei Akquisitionen pro zwölf Monate an.

