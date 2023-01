Deutsche Rüstungsschmiede HENSOLDT - Bullisch

HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: HAG000 - ISIN: DE000HAG0005 - Kurs: 22,950 € (XETRA)

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sensoren und Optronik, wobei der Grossteil der Einnahmen aus dem Sensoren-Segment stammt. Dieses bietet Systemlösungen an und umfasst die drei Geschäftsbereiche Radar, Identification Friend or Foe (IFF) & Data Communications (COMMS), Spectrum Dominance & Airborne Solutions und Kundendienst. Die geografischen Segmente sind Europa, der Nahe Osten, Asien-Pazifik, Nordamerika, Afrika, LATAM und andere Regionen.

Der Kursverlauf des Jahres 2022 zeigt eine Korrekturphase in Gestalt eines bullischen Flaggenfraktals. Das bedeutet, dass die laufende Korrektur bereits eine Ausbruchbewegung ankündigt. Bei 23,50 UR liegt eine charttechnische Barriere im Markt, die sich unter anderem über die (rot gestrichelte) mittelfristige Abwärtstrendlinie definiert. Steigt der Aktienkurs überzeugend dynamisch (mindestens auf Tagesschlusskursbasis) über 23,50 EUR, beginnt dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit möglichen Projektionszielen bei 26,30 , 30,60 und 37,50 EUR zu aktivieren. Kalkulieren Sie in 2023 ein, dass der Weg zu bestimmten bullischen Zielmarken phasenweise steinig, sprich volatil verlaufen kann. Kalkulieren Sie ein, dass es mehrere Ausbruchversuche benötigen kann, bis sich der Impuls final nach oben entfalten kann. Es fehlt der seit Jahren bekannte Liquiditätsstoß der Notenbanken im Hintergrund.

(Habe ich mir bei der Analyse dieses Titels und der Veröffentlichung Gedanken gemacht ? Ja, habe ich. Mich widert Krieg an. Allerdings zeigen gerade die geopolitischen Entwicklungen seit 2022, wie wichtig eine starke militärische Substanz ist, damit sich ein Staat im Notfall wehren und seine Werte verteidigen kann).

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)