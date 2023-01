Litecoin Kurs steigt kräftig – Litecoin-Halving im Blick

Mit einem Plus von über sieben Prozent gelingt dem Litecoin Kurs (LTC) ein fulminanter Start in das Börsenjahr 2023. Übergeordnet dürften Anleger das in Fachkreisen sogenannten „Halving“ im Blick behalten. Damit kann sich der Kurs zunächst von den kräfteraubenden Entwicklungen rund um die zukünftige Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks befreien.

Eine Litecoin-Einheit kostet am Montagmittag rund 75 Dollar.