Pressestimme: 'Südwest-Presse' zur Infrastruktur in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Infrastruktur in Deutschland:

"Deutschland muss schneller und unbürokratischer im Ausbau und Erhalt seiner Infrastruktur werden. So weit, so unumstritten. Der Konsens gilt allerdings zumindest in der Bundesregierung nur für die Schiene. Die knapp 70 Prozent der Erwerbstätigen, die für ihren Weg zur Arbeit das Auto und damit die deutschen Straßen benutzen, sollen aus Sicht von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nicht von schnelleren Planungsverfahren profitieren. Ein Irrweg! Lemke erweist sich damit nicht zum ersten Mal als Ministerin, die lieber der Parteiideologie als der Vernunft folgt. Auch die Deutsche Bahn braucht funktionierende Straßen. Warum sollte man deren Bau denn verzögern wollen? Lemke bleibt hier eine nachvollziehbare Antwort schuldig und sollte deswegen auch ihre Blockadehaltung aufgeben."/yyzz/DP/he