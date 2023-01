Rheinmetall erhält Großauftrag von Autohersteller

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag für Elektroauto-Teile erhalten.

Die Bestellung habe einen Wert von mehr als einer Viertel Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am Montag mit. Rheinmetall liefere Schaltschütze für einen deutschen Premiumhersteller, die ab 2025 in einer neuen Fahrzeugplattform eingesetzt werden sollten. Die Fahrzeuge basierten auf der 900-Volt-Technologie, welche ein schnelleres Laden und eine größere Reichweite der Autos ermöglichen solle. Schaltschütze werden beim An- und Ausschalten von Elektroautos benötigt.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser.