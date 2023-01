Russland räumt Dutzende Tote nach ukrainischem Angriff ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Russland hat den Tod von Dutzenden Soldaten bei einem Raketenangriff auf eine Stadt in der besetzten Ost-Ukraine eingeräumt.

Das Verteidigungsministerium in Moskau gab die Zahl der Toten am Montag mit 63 an, nachdem eine improvisierte Kaserne in der Stadt Makiiwka in Donezk von vier Raketen getroffen worden sei. Diese seien von Himars-Raketenwerfern aus US-Herstellung abgefeuert worden. Die Ukraine sprach dagegen von Hunderten getöteten russischen Soldaten. Im Internet wurden Aufnahmen verbreitet, auf denen rauchende Trümmer eines großen Gebäudes zu sehen waren. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben und auch die Echtheit des Videos nicht überprüfen. Russland hat seit seinem Einmarsch in die Ukraine nur selten größere Verluste eingeräumt.

Russische Militärblogger reagierten wütend auf die Nachricht. Verbunden damit war der Vorwurf, dass vor Ort in unmittelbarer Nähe der Unterkünfte auch große Mengen Munition gelagert worden seien. Igor Girkin, ein prominenter ehemaliger Befehlshaber von pro-russischen Truppen in der Ukraine, schrieb zudem von Militärausrüstung, die dort ohne Tarnung gelagert worden sei. "Wer kam auf die Idee, viel Personal in einem Gebäude unterzubringen, wenn selbst einem Idioten klar ist, dass es bei einem Artillerietreffer viele Tote oder Verwundete geben würde?", schrieb der Blogger Archangel Spetznaz Z, der mehr als 700.000 Follower auf Telegram hat. "Jeder Fehler hat einen Namen."

Russland setzte unterdessen die dritte Nacht in Folge seine Luftangriffe auf ukrainische Städte fort. Die Regierung in Kiew erklärte, dabei seien alle 39 Drohnen aus iranischer Herstellung abgeschossen worden, die auf die Hauptstadt sowie weitere Städte abgefeuert worden sein. Ukrainische Behörden werteten die von ihnen aufgeführten Erfolge als Zeichen dafür, dass die russische Strategie der Angriffe auf die Energie-Infrastruktur wegen der verbesserten Luftabwehr zunehmend versagt. Die Angriffsserie über drei Nächte hinweg deutete auf eine neue russische Taktik hin: Bislang waren größere Angriffe im Abstand von etwa einer Woche ausgeführt worden.

Am Montag berichtete der Gouverneur der russischen Region Brjansk seinerseits von einem ukrainischen Drohnenangriff. Danach sei der Strom ausgefallen, erklärte Alexander Bogomas auf Telegram. Zwölf Stunden später ergänzte er, der Schaden sei vollständig behoben. Auch diese Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Die russischen Streitkräfte hatten in der Ukraine in der zweiten Jahreshälfte 2022 mehrere Niederlagen erlitten. Sie verloren dabei mehr als die Hälfte des Gebietes, das sie seit dem Beginn der Invasion im Februar eingenommen hatte. In den vergangenen Wochen haben sich die Frontlinien den vorliegenden Informationen zufolge dagegen nur vergleichsweise wenig verändert. Tausende Soldaten sollen bei schweren Kämpfen gestorben sein.

