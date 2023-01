WTI-Öl: Vielversprechender Start in 2023

Nach den Kurskapriolen der Rohölpreise zu Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wurde bei WTI ein Jahreshoch bei 129,42 US-Dollar in 2022 markiert. Nach einer weiteren Kursspitze bei 123,66 US-Dollar Mitte Juni purzelten schließlich die Preise, eine Normalisierung der Märkte hat eingesetzt. In der Summe reichten die Abschläge auf 70,10 US-Dollar Anfang Dezember abwärts. Dort startete eine nicht unerhebliche Gegenbewegung, bislang reichte diese an den 50-Tage-Durchschnitt um 80,42 US-Dollar heran. Zusammen mit dem Kursverlauf aus Mitte November ergibt sich durchaus eine potenzielle Trendwendeformation, diese könnte am Idealfall weitere Zugewinne sichern.

Weltkonjunktur vs. Notenbanken

Wie die Aktienmärkte laufen und sich schlussendlich die Weltkonjunktur erholt, wird durch die Notenbanken rund um den Erdball bestimmt. Sollte von der restriktiven Zinspolitik in den nächsten Monaten etwas Abstand genommen werden, würde sich dies auch positiv auf die Ölpreise wegen einer anziehenden Nachfrage auswirken. Ein Kurssprung bei WTI über 81,15 US-Dollar könnte im Zuge dessen weitere Kursgewinne an 83,32 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 87,65 US-Dollar (fallend) auslösen. Die wahre Herausforderung liegt jedoch ein Stück weit höher um 95,34 US-Dollar. Um das kurzfristig bullische Chartbild nicht zu gefährden, sollte es nicht mehr unter ein Niveau von 75,72 US-Dollar abwärtsgehen. In einem derartigen Szenario würden nämlich sofort Abschläge auf die Jahrestiefs aus 2020 bei 70,10 US-Dollar drohen.