Aktien New York: Auftaktgewinne am ersten Börsentag 2023 abgegeben

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am ersten Handelstag des Jahres 2023 ihre frühen Gewinne rasch abgegeben. Der Dow Jones Industrial sank am Dienstag zuletzt um 0,11 Prozent auf 33 111,85 Punkte. Das Jahr 2022 hatte der Leitindex mit einem Verlust von fast neun Prozent abgeschlossen, womit es das schwächste Börsenjahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 war.

Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,18 Prozent auf 3832,71 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 10 899,56 Punkte. Der Auswahlindex der Nasdaq-Börse hatte das vergangene Jahr noch deutlich schwächer abgeschlossen als die Standardwerte und knapp ein Drittel verloren.

Für Stimmungsdämpfer sorgten am Dienstag negative Nachrichten von Apple und Tesla , deren Aktien deutlich nachgaben./ajx/he