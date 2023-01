Blockchain: Alles, was sie wissen müssen

Seit über einer Dekade gibt es nun die Blockchain und immer mehr Branchen entdecken die Technologie für sich. Neben der Optimierung wirtschaftlicher Prozesse soll die Technik allen Parteien Einblick in Echtzeit gewähren. Die Akzeptanz in den Reihen internationaler Konsortien als auch bei Startups ist groß. Doch viele Ideen und potenzielle Anwendungsfelder stecken immer noch in den Kinderschuhen.

Was genau hat es mit dieser Technologie auf sich und wie kann die Brücke zum Krypto Asset Bitcoin geschlagen werden?