BVB Aktie flirtet mit 4-Euro-Marke – das lässt Anleger hoffen

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH ist mit einem Plus von über drei Prozent in das neue Jahr 2023 gestartet. Auftrieb dürften nicht zuletzt erfreuliche Nachrichten über einige Rückkehrer in das Mannschaftstraining gegeben haben. Bereits im Januar und Februar geht es für den BVB aus sportlicher Sicht zunächst um Wiedergutmachung. Am Dienstag kostet ein Anteilsschein rund 3,82 Euro, was einem Plus von 1,10 Prozent entspricht.

Start in Vorbereitung lässt Aktionäre aufhorchen – Sebastien Haller kehrt zurück

Die Mannschaft des BVB ist am Montag mit einer zweitägigen Leistungsdiagnostik in das neue Jahr und damit in die Vorbereitungsphase auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Aufhorchen ließ insbesondere die Meldung über die Rückkehr von Sebastien Haller, welcher nach seiner Erkrankung Teile des Trainings absolvieren konnte. „Er verspürt riesige Lust, endlich wieder bei uns zu sein und trainieren zu können. Wir freuen uns total für ihn und auf ihn“, so Sportdirektor Sebastian Kehl.