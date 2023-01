Corona-Welle belastet chinesische Wirtschaft

Gaspreise im Rückwärtsgang

Corona dämpft Konjunktur in China

Heute: Inflation Deutschland

Das derzeit milde Wetter brachte nicht nur Temperaturrekorde um den Jahreswechsel, sondern sorgte auch für weiter sinkende Gaspreise. Die Erdgasnotierungen sind damit wieder so niedrig wie vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Im Dezember 2022 waren die Gaspreise um etwa 47% gesunken. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland beträgt 89%. Dies geht aus dem Lagebericht der Bundesnetzagentur zur Gasversorgung vom 30. Dezember 2022 hervor. Der Gasverbrauch lag in der 51. Kalenderwoche 23,8% unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre. Die Temperaturen waren aber auch 2,3 °C höher als in den Vorjahren. Temperaturbereinigt war der Verbrauch in der 50. und 51. Kalenderwoche nur 12,4% unter dem Referenzwert der letzten vier Jahre. Das Ziel der Bundesnetzagentur liegt bei Einsparungen von mindestens 20%. Neben den Sparanstrengungen soll auch der Aufbau von Flüssiggas-Terminals einer Gasknappheit entgegenwirken. Im Dezember wurde in Wilhelmshaven der bundesweit erste Anleger für die Ankunft von Schiffen mit Flüssiggas in Betrieb genommen.Das Corona-Virus verbreitet sich in China nach der Aufgabe der Null-Covid-Strategie rasant weiter. Genaue Angaben hierzu sind kaum möglich, da verlässliche Daten fehlen. Die Covid-Welle geht auch an der chinesischen Wirtschaft nicht spurlos vorbei. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte signalisieren einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Bereits am 31. Dezember 2022 wurden die offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Die Indizes fielen sowohl für den Dienstleistungsbereich als auch das Verarbeitende Gewerbe auf den tiefsten Stand seit Februar 2020. Der heute früh veröffentlichte Caixin Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel nun ebenfalls, und zwar von 49,4 auf 49,0 Punkte. Er liegt somit zum fünften Mal in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Zählern. Aber immerhin erreichte der Index „nur“ den niedrigsten Stand seit September 2022. Die umfangreichere offizielle chinesische Umfrage vom Samstag wies einen wesentlich stärkeren Rückgang auf. Die Caixin-Umfrage konzentriert sich auf kleinere, exportorientierte Unternehmen. Mit Blick auf die Zukunft zeigten sich die von Caixin befragten Hersteller aber wieder zuversichtlicher: Der Teilindex für die künftige Produktion stieg angesichts der Rücknahme der Covid-Beschränkungen auf den höchsten Stand seit zehn Monaten.Gestern hatten feiertagsbedingt die Börsen unter anderem in den USA, Japan, China und dem Vereinigten Königreich geschlossen. Für den deutschen Aktienindex DAX verlief der Start in das neue Börsenjahr am Montag entsprechend unaufgeregt. Er beendete den ersten Handelstag des neuen Jahres mit einem Plus von 1,1% und über der wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Die Veröffentlichung von Daten zur Teuerung in Deutschland für Dezember könnte heute für neue Impulse sorgen. Wir rechnen mit einer Inflationsrate von 10,0%. Damit wäre der Preiszuwachs genauso hoch wie im November.