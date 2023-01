DAX: Brachialer Kursanstieg

Gleich in den ersten Handelsminuten des Dienstags hat der Deutsche Aktienindex DAX einen Satz nach oben gemacht und konnte sich an die Kursmarke von 14.300 Punkten heranpirschen. Zwar hat die Aufwärtsdynamik anschließend etwas abgenommen, allerdings knüpft das Barometer nahtlos an die Gewinne aus Anfang des Jahres an.

Zeitgleich wurde dadurch allerdings auch das zuvor favorisierte Kursziel bei 14.226 Punkten erfolgreich abgearbeitet, sodass demnächst wieder Abwärtsrisiken zunehmen könnten.

Noch immer ist aus technischer Sicht ein Zielniveau für den DAX zwischen 13.380 und 13.564 Zählern angesiedelt. Für einen sauberen Kursverlauf dürfte erst dieses Niveau als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs dienen. Am Ende wird sich die Spreu vom Weizen erst im Bereich von 14.818 Punkten trennen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden um 15:00 Uhr mit Zahlen zu den EZB-Käufen von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren vorgestellt. Die USA legen um 15:45 Uhr noch mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Dezember (endgültig) nach. Zahlen zu den US-Bauausgaben stehen zu 16:00 Uhr auf der Agenda.