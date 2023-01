DAX-FLASH: Leichte Abgaben nach gutem Jahresauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulich Jahresbeginn am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag zunächst ruhig zugehen. Der Dax , der am Vortag um gut ein Prozent gestiegen war, wird etwas leichter erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex 0,22 Prozent niedriger bei 14 038 Punkten. Somit dürfte das Auf und Ab des Dax um die Marke von 14 000 Zählern in die nächste Runde gehen.

Die Wall Street war am Vortag geschlossen, deshalb gibt es von dort keine Impulse. An den chinesischen Börsen legten die Kurse überwiegend zu, nachdem dort ein Einkaufsmanagerindex im Dezember etwas besser ausgefallen war als erwartet. Im Verlauf des Vormittags könnten die Verbraucherpreise aus mehreren deutschen Bundesländern für Aufmerksamkeit sorgen, wirkt doch die hohe Inflation als Bremse für die Aktienmärkte./bek/jha/