DAX: Kalter Kaffee...

Der Deutsche Aktienindex DAX hat einen vergleichsweise positiven Start ins neue Jahr erwischt und konnte sich wieder über das Niveau von 14.000 Punkten hinwegsetzen. Das Ganze allerdings unter äußerst geringen Umsätzen, was Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Anstiegs auslöst. Noch immer sind Ziele auf der Unterseite aus technischer Sicht abzuarbeiten.

Auch fehlte es intraday an Daten, zumal auch viele andere Handelsplätze rund um den Erdball am Montag nicht am Handel teilnahmen. Doch das Fed-Protokoll und die US-Arbeitsmarktdaten rücken immer näher und dürften erste größere Impulse für die Märkte setzen.

Für den DAX ist immer noch das Erreichen des Wiederstandes um 14.226 Punkten als vorläufiges Ziel anzunehmen, von da an dürften sich aber anschließend wieder Verluste in den Bereich zwischen 13.380 und dem Niveau um 13.564 Punkten ausbreiten.

Erste Wirtschaftsdaten stehen bereits in wenigen Minuten mit Deutschlands Erwerbstätigenzahlen aus November auf der Agenda, die Arbeitslosenquote aus Dezember folgt um 9:55 Uhr. Erst ab 14:00 Uhr geht es dann Schlag auf Schlag mit Verbraucherpreisen per Dezember (Vorabschätzung) Deutschlands weiter, die USA stoßen ab 14:55 Uhr mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.