EU bietet China kostenlose Impfstoffe an

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union bietet China zur Eindämmung der Corona-Welle kostenlose Impfstoffe an.

Die für Gesundheit zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides habe der Führung in Peking ein entsprechendes Angebot gemacht, teilte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel am Dienstag mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Financial Times". China habe bislang aber noch nicht reagiert. Zur Menge der angebotenen Vakzine oder den Herstellern machte der Sprecher keine Angaben.

Das Außenministerium in Peking wich einer konkreten Antwort aus und erklärte lediglich, die Impfquote im Land und die Kapazitäten in den Krankenhäusern nähmen zu und die Vorräte an Impfstoffen seien "angemessen". China sei aber offen für "eine Stärkung der Solidarität und Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft", um den Herausforderungen der Pandemie besser begegnen zu können. China sei allerdings in der Lage, nachgefragte Impfungen zu bedienen.

Bislang dürfen in China an Einheimische nur im Land hergestellte Vakzine verimpft werden. Die Bundesregierung hatte vor Weihnachten allerdings die Erlaubnis erhalten, Deutsche in China mit dem Wirkstoff von BionTech impfen zu lassen und ließ umgehend erste Dosen nach Peking ausfliegen. Am Mittwoch wollen die EU-Staaten über eine gemeinsame Reaktion auf die jüngste Corona-Welle in China beraten. Einige Mitgliedstaaten haben für Einreisende aus der Volksrepublik bereits Pflichttests eingeführt.

