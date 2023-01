Özdemir erwartet keine sinkenden Lebensmittelpreise

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht keine Möglichkeit, den Anstieg der Lebensmittelpreise politisch zu verhindern. "Die Preissteigerungen liegen an Putins Krieg und haben nichts mit Klima- und Artenschutz zu tun", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". "Solange der russische Präsident seinen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, werden wir irgendwie mit den Folgen umgehen müssen", sagte Özdemir und verwies auf die jüngsten Hilfspakete der Regierung. Angetrieben von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen war die Inflation in Deutschland zuletzt auf Rekordhöhe gestiegen./ax/DP/jha