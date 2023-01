S&P 500® - Wohl und Wehe in einem Chart

Vor einem Jahr einer der Schlüsselcharts – jetzt wieder einer der Schlüsselcharts! Auf diesen Nenner lässt sich derzeit die technische Ausgangslage des S&P 500® bringen. Vor 12 Monaten diente der Kursverlauf aufgrund des „false breaks“ auf der Oberseite als Mahnung, jetzt macht er eher Mut. Zwar durchliefen die US-Standardwerte in 2022 eine heftige Korrektur, doch bisher hat die Kernhaltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.822 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 3.780 Punkten) Bestand. Damit die Bären im neuen Jahr Recht bekommen, ist ein Bruch dieser Bastion notwendig. Mit anderen Worten: Das beschriebene Unterstützungsbündel ist als Katastrophenstopp in 2023 prädestiniert. Hilfreich ist in diesem Kontext ein Blick auf den RSI. In Bullenmärkten fällt der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück, sondern dreht regelmäßig bereits bei einem Wert von 45. Seit 2009 hat der Oszillator beim S&P 500® insgesamt 6-Mal auf diesem Level gedreht. Ein Bruch der 45er-Marke beim RSI würde deshalb möglicherweise für einen Fingerzeig in Sachen „Ende des Haussetrends der letzten Dekade“ im eigentlichen Chartverlauf sorgen. Ein Anstieg über die letzten Monatshochs bei 4.100 Punkten signalisiert indes eine Rückkehr in die Erfolgsspur.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

