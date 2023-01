SOX-Halbleiterindex: Zwei auffällig starke Handelstage

Der US-amerikanische Halbleiterindex SOX hat offenbar kurz nach Weihnachten seinen vorläufigen Boden im Bereich einer Horizontalunterstützung aus Anfang November gefunden und zeigt sich in diesem Bereich durchaus gefragt. Eine nachhaltige Trendwende geht hieraus noch nicht hervor, erst müssen Bullen mit Anschlusskäufen ihre Absichten unter Beweis stellen.

Seit dem Fehlausbruch über das Widerstandsniveau um 2.848 Punkte aus Mitte Dezember herrscht noch immer ein intakter Abwärtstrend beim Philadelphia Semiconductor Index, an den Verlaufshochs aus November letzten Jahres zeichnet sich aber eine deutliche Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer ab.

Um zumindest die Chance eines temporären Anstiegs in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 2.606 Punkten und darüber an den Widerstandsbereich von rund 2.645 Zählern zu erhalten, muss mindestens ein Kurssprung über 2.545 Punkte gelingen. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen.

Bricht dagegen das Dezembertief bei 2.445 Punkten unerwartet weg, würden zeitnahe Abschläge auf 2.403 und darunter sogar auf 2.342 Punkte nahezu unausweichlich.