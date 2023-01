COMMERZBANK - Die Rally geht weiter

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 9,584 € (XETRA)

Die Aktie der Commerzbank zieht heute erneut deutlich an und steigt um rund 3 ½%. Damit gehört die Aktie am späten Mittag zu den top5 im MDax.

Nach einem Tief bei 2,80 EUR im März 2020 und einer anschließenden Bodenbildung in Form eines Doppelbodens befindet sich der Wert in einer längerfristigen Rally. Diese führte ihn Februar 2022 auf ein Hoch bei 9,51 EUR. Nach einer ausführlichen Korrektur kam es in der vorletzten Woche zum Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 8,37 EUR. in dieser Woche kletterte die Aktie minimal über den Widerstand bei 9,51 EUR und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2018.

Rally hat noch Potenzial

Die Aufwärtsbewegung in der Commerzbank-Aktie ist intakt. Ob der Ausbruch über 9,51 EUR gleich gelingt oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Mittelfristig kann der Wert in Richtung der zentralen Widerstandszone zwischen 13,39 EUR und 14,48 EUR ansteigen. Ein Umweg über 8,37 EUR muss einkalkuliert werden. Ein Rücksetzer dorthin ist aber kein Muss.

Sollte die Aktie unter 8,37 EUR per Wochenschlusskurs zurückfallen, ergäbe sich ein Warnschuss für die Bullen. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 7,10 EUR und damit eines Bruchs des längerfristigen Aufwärtstrends.

Obwohl die Aktie seit über 1 ½ Jahren deutlich ansteigt und sich dabei bereits mehr als verdreifacht hat, ist der langfristige Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 ungebrochen. Dies würde sich erst mit einem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 13,39 EUR und 14,48 EUR ändern. Ob und wenn ja, wann es dazu kommt, ist fraglich, spielt aber für eine Positionierung auf Sicht von 9-12 Wochen keine Rolle.

Fazit: Das Chartbild der Commerzbank-Aktie macht auf Sicht von einigen Wochen einen bullischen Eindruck. Inzwischen haben sich die Bullen auch einigen Spielraum für Rücksetzer verschafft.

