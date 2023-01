DAX-FLASH: Guter Jahresauftakt hat Chance auf Fortsetzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am dritten Börsentag des neuen Jahres sind die Chancen für Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt gut. Der Dax , der zuvor zwei Tage gestiegen war, könnte am Mittwoch noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 14 240 Punkte. Rückenwind erhalten die Aktienbörsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation.

Damit könnte der deutsche Leitindex die Konsolidierung der vergangenen Wochen rund um die Marke von 14 000 Zählern nach oben beenden. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial nach Verlusten einen kleinen Schlussspurt hingelegt und fast noch im Plus geschlossen. An den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten war das Bild eher durchwachsen./bek/mis