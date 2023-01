Dax freundlich erwartet - Daten und Fed-Protokolle erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt zunächst freundlich.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag hatte er 0,8 Prozent fester bei 14.181,67 Punkten geschlossen. Ein überraschend starker Rückgang der deutschen Inflation stimmte europäische Anleger optimistisch.

Zur Wochenmitte stehen Einkaufsmanagerindizes im Rampenlicht. Der S&P-Index für Deutschland und die Euro-Zone dürfte Experten zufolge stabil bleiben. Für den ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA gehen sie dagegen von einem Rückgang auf 48,5 Punkte von 49,0 Zählern im Vormonat aus. Am Abend wird zudem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Investoren hoffen dabei auf einen Einblick in die interne Diskussion über den weiteren geldpolitischen Kurs im Jahr 2023.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.181,67

Dax-Future

14.304,00

EuroStoxx50

3.882,29

EuroStoxx50-Future

3.902,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.136,37 +0,0 Prozent

Nasdaq

10.386,99 -0,8 Prozent

S&P 500

3.824,14 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

25.720,49 -1,4 Prozent

Shanghai

3.117,31 +0,0 Prozent

Hang Seng

20.590,70 +2,2 Prozent

