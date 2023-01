DAX: US-Börsen schwach!

Der Deutsche Aktienindex DAX preschte in den letzten zwei Tagen vor, allerdings unter geringen Umsätzen und fehlenden Impulsen. Ein Blick auf den Dienstagshandel an den US-Börsen offenbart weitere Abgabebereitschaft, dies könnte den DAX am Mittwoch in die Verlustzone drücken.

Nachdem das heimische Leitbarometer nun den Bereich um 14.226 Punkten erfolgreich erreicht hat und daran zur Unterseite abgeprallt ist, könnte es für die nächsten Tage wieder ungemütlich werden, Abschläge auf den EMA 50 bei 13.919 Punkten, darunter den EMA 200 bei 13.775 Punkten und schlussendlich das anvisierte Korrekturtief bei 13.564 Zählern sollten nun zwingend eingeplant werden.

Ein kurzzeitig bullisches Szenario würde sich dagegen erst oberhalb von mindestens 14.300 Punkten greifen, Zugewinne an 14.585 Punkte und darüber eine überschießende Welle an 14.675 Zähler würden dann wahrscheinlich.

Erste Wirtschaftsdaten folgen in wenigen Minuten mit Deutschlands Importpreisen aus November, gefolgt von Verbraucherpreisen Frankreichs per Dezember (vorläufig) um 8:45 Uhr. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr melden Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per Dezember (endgültig). Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:55 Uhr werden Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche erwartet. Hauptaugenmerk am Mittwoch dürfte jedoch auf dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Dezember der US-Amerikaner liegen.