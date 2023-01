Deutsche Anleihen legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut deutlich gestiegen. Bis zum frühen Abend stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 1,07 Prozent auf 136,53 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,26 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen deutlich zurück.

Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in Frankreich hatte die Anleihekurse gestützt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Dezember 6,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor, nachdem die französische Inflationsrate im November bei 7,1 Prozent gelegen hatte.

Bereits am Dienstag waren die Kurse gestiegen und die Renditen an den Anleihemärkten im Gegenzug gefallen, nachdem bekannt wurde, dass sich die Inflation in Deutschland stärker als erwartet abgeschwächt hat. Der Rückgang der Inflationsraten in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone könnte den Druck auf die EZB mindern, mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung vorzugehen.

Zudem hat sich der Anstieg der deutschen Importpreise im November unerwartet deutlich abgeschwächt. Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise.

Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. Ende des vergangenen Jahres hat der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sich erneut verbessert. Der von S&P Global erhobene Indikator stieg im Dezember stärker als in einer ersten Umfragerunde ermittelt./jsl/ngu